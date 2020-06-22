Bursa-Ankara yolunda kaza: 4 yaralı Bursa-Ankara yolunda kaza: 4 yaralı Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Babası için ağlayan küçük kızı jandarma ekipleri sakinleştirdi Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Bursa-Ankara yolunda kaza: 4 yaralı

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Babası için ağlayan küçük kızı jandarma ekipleri sakinleştirdi

BURSA - Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazada babası yaralandığı için ağlayan küçük Zeynep'i jandarma ekipleri teselli etti.

Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşlayan Hasan Ş. idaresindeki 16 AHS 706 plakalı otomobile arkasından gelen Ömer K. idaresindeki 16 KMV 72 plakalı araçta yavaşladı. Bu sırada Abdullah B 06 PUS 53 plakalı tır arkadan çarptı. Kontrolden çıkan Ömer K.'nın kullandığı araç önünde giden Hasan Ş.'nin kullandığı arabaya çarptı. Can pazarın yaşandığı kazada Ömer K, Tuba S., Fatma Ş. ve Şeval S. yaralandı. 4 Yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Ömer K.'nın 6 yaşındaki kızı Zeynep gözyaşlarına boğuldu. Önce annesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan küçük kızı olay yerine gelen Jandarma ekipleri moral vererek ağlamasını önüne geçti. Kaza nedeniyle Bursa Ankara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge trafik ekipleri kontrollü bir şekilde araç geçişlerini sağladı. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yok tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA