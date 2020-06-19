Bursa Ankara yolunda araç alev alev yandı Bursa Ankara yolunda araç alev alev yandı Bursa Ankara yolunda meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Bursa Ankara yolunda araç alev alev yandı

BURSA - Bursa Ankara yolunda meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Bursa'dan inegöl'e doğru seyir halinde olan Mücahit Ç idaresindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip durdurdu. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Alev topuna dönen otomobile çevrede geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Araçta ise geriye demir yığını kaldı. Yangında yaralanan kimse olmaması tek teselli oldu. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA