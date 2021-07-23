Bursa-Ankara karayolunda kaza: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kulaca kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ümran Şenel(50) yönetimindeki 38 SF 908 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Hasan Yıldız 16 KJA 25 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil ters durdu, kamyonet ise savruldu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Emine Çalışır(60) ve Mehmet Emin Çalışır(60) ile kamyonetin sürücüsü yaralandı.

4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı