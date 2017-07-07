Bursa-Ankara Karayolu Ulaşıma Kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun MOBESE direğine çarparak devirmesi sonucu karayolunda trafik durdu.

Bursa-Ankara Karayolu Ulaşıma Kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun MOBESE direğine çarparak devirmesi sonucu karayolunda trafik durdu.

Kaynak: Dunya.com