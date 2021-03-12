Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 20 yaralı
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Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 20 yaralı

12.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:23
Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 20 yaralı

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Barakfakih mevkisinde freni arızalanan 18 AA J361 dorse plakalı tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Bursa'ya gidiş şeridi, Ankara istikametine ters yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bursa yönüne trafik ise alternatif yollardan sağlanıyor.

Tır hariç kazaya karışan araçlar, çekicilere yüklenerek götürüldü. Halen kapalı olan Ankara istikametinde bulunan tırın kaldırılması için çalışmalar ise sürüyor.

"9 ağır yaralımız var"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu aktararak "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazaya 20 aracın karıştığını tespit ettik, yaralılar arasında tır sürücüsü de var. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Kaza yerinde incelemeler yaptıklarını anlatan Canbolat, "Savcının incelemesinin ardından vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri de bölgeden kaldırıldı." dedi.

Bu arada, tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Başsavcı Vekili Hasan Yalçın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayın ardından Başsavcılıkça başlatılan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, hafif yaralanan tır sürücüsü F.E. tedavisinin ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü, tırın bağlı olduğu şirket yöneticisinin de ifadesine başvurulabileceği, olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırılacağı bildirildi.

Ağır yaralılardan biri hastanede öldü

Ayrıca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak getirilen ve ameliyata alınan Recep Göler de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 4'e çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Semih Ural'ın da doğum gününün yarın olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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