Bursa-Ankara kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırda yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırda yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Bursa-Ankara kara yolunda durumundan şüphelendiği U.M.I'nın kullandığı tırı durdurdu.

Sürücünün üzerinde ve tırda arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat buldu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan tır sürücüsü sorgulanmak üzere Kestel İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca