Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Bursa-Ankara kara yolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
ANKARA (AA) - Bursa- Ankara kara yolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Yetkililer, bazı tırların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri