Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

ANKARA (AA) - Bursa'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karın yoğun olduğu Bursa- Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Mezit Vadisi Bakımevine bağlı ekipler, 3 tuzlama aracının yanı sıra 3 küreme aracı ve greyderle yolun ulaşıma açık kalması için çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım ediyor.

Bursa kent merkezi ve çevresinde de Büyükşehir Belediyesi, 123 iş makinesi ve 396 personelden oluşan 75 ekiple özellikle yüksek kesimlerdeki yolların kapanmaması için çalışıyor.

Ekipler, dün akşamdan beri 108 kırsal mahalle yoluna müdahale etti. 32 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Merkez ilçelerdeki ana arterlerde kapalı güzergah bulunmuyor.