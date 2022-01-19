Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor - Haberler
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Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ANKARA (AA) - Bursa'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karın yoğun olduğu Bursa- Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Mezit Vadisi Bakımevine bağlı ekipler, 3 tuzlama aracının yanı sıra 3 küreme aracı ve greyderle yolun ulaşıma açık kalması için çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım ediyor.

Bursa kent merkezi ve çevresinde de Büyükşehir Belediyesi, 123 iş makinesi ve 396 personelden oluşan 75 ekiple özellikle yüksek kesimlerdeki yolların kapanmaması için çalışıyor.

Ekipler, dün akşamdan beri 108 kırsal mahalle yoluna müdahale etti. 32 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Merkez ilçelerdeki ana arterlerde kapalı güzergah bulunmuyor.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

Ankara, Bursa, kar, Güncel, Haber

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