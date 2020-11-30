Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

30.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:16
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osman A. idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Karadağ yönetimindeki araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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