Bursa Alinur Aktaş Merinos Akkm'nde Yöresel Günler Yapılmayacak

Alinur Aktaş Merinos AKKM'nde yöresel günler yapılmayacak



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde anlayış değişikliğine gittiklerini, 2018 yılından itibaren derneklerin yöresel günleri için ilgili bölümleri kullandırmayacaklarını belirterek, Dünyanın önemli fuarlarında tanıtım yapıyoruz. Bursa'nın ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nin tanıtım atağına ihtiyacı var. bu işin tanıtımına para harcayacağız. Profosyonellerle işbirliği yapacağız dedi.



Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nin 2018 Lansmanı'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla buluştu. 150 milyon dolar harcanarak kongre kültür merkezinin 2010 yılında açıldığını kaydeden Başkan Aktaş, Yıllık ortalama 339 kurum 777 etkinlik yaptı. 564 bin ortalama katılımcı sayısı var. Tesis doluluk oranı yüzde 82. Uzun soluklu süreçte burayı ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Bence Bursa'nın en önemli projelerinden birisi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Kentin tüm turizm dinamiklerine görevler düşüyor. Kenti her ortamda tanıtma ve pazarlama gibi bir sorumlulukları var. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi.



FORMATA UYGUN DEĞİL



Merinos AKKM'de daha önce birçok derneğin yöresel günlerinin, aktivitelerinin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, önümüzdeki yıldan itibaren Merinos AKKM'de ilgili bölümlerin bu tarz etkinliklere açılmayacağını duyurdu. Başkan Aktaş, buna dair görüşlerini Formata uygun değil. Kültür mozaiğinin böyle bir mekana ihtiyacı var. Yine onlarla biraraya gelip çalışma yapıyoruz. Farklı alanda farklı format üretmek zorundayız. Onları bu manada ihtiyaçlarına cevap verecek çalışma yapıyoruz. Bu alanın bu işle alakalı uygun olmadığını düşünüyoruz. Osmangazi ve Orhangazi salonunda etkinliğini yapmak gibi istek ihtiyaç öncelik var. Herkesin bunu değerlendirmesi lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tek salonları burası değil, Tayyare Kültür Merkezi, İncirli, Emir Buhari, İbrahim Paşa, Beyazıtpaşa gibi kültür merkezlerimiz var. Merinos'u üst düzey programlarla buranın fomatına uygun programları öncelikleyeceğiz. Kamu yararı gözeteceğiz. Programın içeriğini inceleyerek hareket etmekte fayda var. Siyasi partiler kullanıyor. CHP kongresi var. Ayrımcılık söz konusu değil, program içeriği bizim tanımlanmış konularımıza aykırı olmasın şeklinde açıkladı.



BURSA'NIN FUAR SEKTÖRÜNDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALMASINI İSTİYORUZ



Dünyanın önde gelen fuarlarında stand açarak Bursa'yı da tanıtmaya çalışıyoruz çünkü Bursamızın da Merinos AKKM'nin de ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var diye düşünüyorum diyen Başkan Aktaş, Yeni bir vizyon ile karşınızdayız. Bu işe tanıtımına para harcayacağız, profosyonellerle işbirliği yapacağız. 2018 yılında 11 tane fuar anlaşmamız var. Bursa'nın fuar sektöründen hak ettiği payı almasını istiyoruz. Türkiye'de 400 tane fuar yapılmış. Bursa'da sadece 13 tane olmuş. Antalya'nın bile yarısında kalmışız. Türkiye'nin 2'nci büyük ihracat ve ticaret şehrini konuşuyoruz. Bu rakamları üst seviyeye çekmemiz gerekiyor şeklinde konuştu.



DUYGUSAL DAVRANAMAYIZ



Belediye hizmetlerinde özelleştirme taraftarı olduğunu da dile getiren Başkan Aktaş, Sabah 8 akşam 5 mantığıyla idare edilmiyor bazı şeyler. Bizim ekibimizi geliştirerek mevcut ekiple yürümek durumu var. Belediye yönetiminin koyacağı irade önemli. Benim kimseye zulmetmek, kötülük etmek, kimsenin örf adet geleneklerine kastetmek gibi niyetim yok. Duygusal davranamayız. Bizim bu manada profosyonellerle buluşmamız lazım. Zaman içinde böyle bir dönüşüm gerçekleşebilir açıklamasını yaptı.



Başkan Aktaş son olarak, Bu güzel mekanın oluşmasına emeği olan tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum ama Bursa'nın mevcut nufus ve potansiyeli düşünüldüğünüde daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. El birliği ile inşallah daha güzel aktivitelerde beraber olmayı diliyorum dedi.