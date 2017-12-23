Bursa Aktaş, Adalet Bakanı'na 'Zülfikar' Kılıcı Hediye Etti

Aktaş, Adalet Bakanı'na 'Zülfikar' kılıcı hediye etti



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Aktaş, Bakan Gül'e el yapımı Zülfikar kılıcı hediye etti.



Büyükşehir Belediyesinde Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa'nın adliye merkezi olduğunu belirterek Bursa'da her alanda çok büyük yatırımları var. Adliye hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde yararlanması için çok güçlü yatırımlar yapıldı. Vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz, bunları yakından takip ediyoruz dedi. Bursa'da üç gündür adalet mekanizmasını ilgilendiren çok önemli toplantıların yapıldığını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret sırasında Adaletin kılıcını Bakanımıza teslim ediyorum diyerek, Bakan Gül'e el yapımı Zülfikar kılıcı hediye etti. Gül de Aktaş'a çini tabak hediye etti.