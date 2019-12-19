Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...
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Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:02
Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında AA Bursa Bölge Müdürü 'den bilgi alan Yılmaz, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yılmaz, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde 'nın "Yaz kış bir arada", kategorisinde ise yine Ali Atmaca'nın "Hello brother" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Tüm fotoğrafları başarılı bulduğunu belirten Yılmaz, eser sahiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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