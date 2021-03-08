Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü "Dünya Kadınlar Günü"ne özel klip hazırladı

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık klibi hazırladı.

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık klibi hazırladı.

Videoda "Kadın hayattır." sloganıyla, kadının hayatın tüm alanlarındaki gücüne vurgu yapıldı.

Klipte, kadının işte, evde, okulda, fabrikada, dikiş yaparken, ekmek yoğururken, balık tutarken, hayatın tüm alanlarında anne, eş, evlat rolüyle var olduğuna dikkat çekildi.

Farkındalık vidosunda, kadının her alanda hem kendini hem de etrafındakileri güçlendirdiği de vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu