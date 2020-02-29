Bursa-ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada
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Bursa-ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

29.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:21
Bursa-ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

BURSA'nın ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Yiğit'in (43) kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Bursa-ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada
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