Bursa ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

31.10.2019 00:56

Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

BURSA'da, ağabeyi Suat Atılgan (31) ile tartışan Hasan Atılgan (28), önce evdeki eşyaları 4'üncü kattan attı, ardından evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Ağabeyi Suat Atılgan ile bilinmeyen nedenle tartışan Hasan Atılgan, evdeki eşyaları 4'üncü kattan attıktan sonra evi ateşe verdi. Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasibe S.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA