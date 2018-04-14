Bursa-Afrin Şehitleri İçin 10 Bin Lokma Döküldü

Afrin şehitleri için 10 bin lokma döküldü

Bursa'da Marka ve Yöresel Çadır Günleri başladı

Bursa'daki Marka ve Yöresel Çadır Günleri'nde Afrin'de kahramanlık destanı şehitler için on bin kişilik lokma döktürüldü. Vatandaşlar ikram edilen lokmalar için uzun kuyruklar oluşturdu.

Belirli zamanlarda kurulan indirimli Marka ve Yöresel Çadır Günleri Bursa Nilüfer'de 5 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Yüzlerce markanın yer aldığı Marka ve Yöresel Çadır Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DÖKÜLDÜ

Afrin'de kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimiz için ise 10 bin kişilik lokma döktürüldü. Vatandaşlar ikram edilen lokmalar için uzun kuyruklar oluşturdu. Hem yerli hem de yabancı markaların mağazalara oranla bir hayli ucuz fiyatlara satılması ve cazip kampanyaların yapılması halk tarafından ilginin daha da artmasına neden oldu.

ANADOLU'NUN ORGANİK ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Marka ve Yöresel Çadır Günleri'ndeki stantlarda yöresel lezzetler de yer aldı. Trabzon'un tereyağı, Kars'ın kaşar peyniri, organik ballar, yine Karadeniz'in katkısız bayatlamayan ekmekleri de fuar ziyaretçileri tarafından rağbet gördü. Nilüfer Özlüce Mahallesi'nde kurulan Marka ve Yöresel Çadır Günleri 15 gün boyunca kapılarını açık tutacak.

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Haber-Kamera BURSA (DHA)

(Tür: Yurt)