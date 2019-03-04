Bursa Afad'ın "Bursa ve Deprem Gerçeği" Konferansına Yoğun İlgi

Bursa'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bursa ve deprem gerçeği" konferansı büyük ilgi gördü.

Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan' ın sunumuyla Tayyare Kültür Merkezinde Bursa ve deprem gerçeği konulu konferans düzenlendi. Konferansa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, kamu kurum ve kuruluşları, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunan okullardan temsilciler, STK' lar ve vatandaşlar katıldı. İl AFAD Müdür Vekili Yalçın Mumcu'nun konferans öncesindeki açılış konuşmasında ülkemizdeki depremlerden örnekler verildi.

Doç. Dr. Beyhan Bayhan'ın Bursa'da yaşanan depremler, Bursa'nın depremselliği, deprem, zemin ve bina ilişkisi, bina güçlendirme sistemleri, hastane ve okullarda depremden korunmak için yapılması gereken çalışmalar konularında bilgilerini katılımcılara aktardığı konferansın sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy tarafından Doç. Dr. Beyhan Bayhan'a plaket verildi.

İl AFAD Müdür V. Yalçın Mumcu tarafından 1-7 Mart Deprem Haftasında 06 Mart Çarşamba günü Kent Meydanında düzenleyecekleri Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisine tüm okulları ve vatandaşlarımızı beklediklerini ayrıca 7 Mart Perşembe günü saat 14: 00 da Barış Manço Kültür Merkezinde Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından "Afetler ve deprem" konulu konferansın düzenleneceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA