Bursa Adliyesinde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

17.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:55

Bursa Adliyesinde FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde düzenlenen operasyonda aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu 10 şahıs gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA