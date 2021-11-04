Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavganın sanıkları yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa Adliyesinin önünde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz müşteki sanıklar Barış A, Behçet A, Cihat A, Gıyasettin A, Mehmet Şah A, Mehmet Şirin A, Metin A, Mutlu A, Necati A, Ramazan A ile tutuklu sanık Özbek A. ile taraf avukatları katıldı.

Tüm sanıklara, bilirkişi raporu inceletilerek rapordaki kişilerin fotoğraflardan tespitleri yaptırıldı ve savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Özbek A, fırıncı olduğu için olay günü üzerinde bıçak olduğunu belirterek, "Ben öldürme niyeti ile gelmedim. Gelmiş olsaydım bıçakla değil daha nitelikli bir aletle gelirdim." şeklinde savunma yaptı.

Kendisine 7 kişinin saldırdığını öne süren sanık, "Ben kendimi savundum. Bıçağın kime denk geldiğini bilmiyorum. Barış ve Mutlu beni bıçakladı. Şikayetim devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Özbek A. ise tahliyesini istedi.

Özbek A'nın tahliyesine, diğer sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 4 Kasım'da, Ramazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesine gelmiş, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralanmıştı.

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