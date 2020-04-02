Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı tedbirler alındı
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Başsavcı, Bursa, Güncel

Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı tedbirler alındı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan Kovid-19 salgını sonucunda ceza infaz kurumları ve adliyelerde özel önlemler alınmaya başlandı.

02.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:13
Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı tedbirler alındı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan Kovid-19 salgını sonucunda ceza infaz kurumları ve adliyelerde özel önlemler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bursa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumlarında alınan tedbirlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kurumların idari kısım ve koğuşlar bölgesinde bulunan tüm oda, birim, koridor, koğuş, ziyaret yerleri, dershaneler, revir vb. toplu yaşam alanları ve diğer eklentileri günlük olarak yüzey dezenfektanı ile temizlenmiştir. Yapılan dezenfeksiyon işlemi günlük olarak devam edecek şekilde planlanmıştır. Kurum girişlerinde herkesin vücut sıcaklığı temassız ateş ölçer aracılığıyla ölçülerek, sadece 37.2 C altındaki kişilerin kuruma girmesi sağlanmıştır. Kurum girişlerinde, koridorlar ve revir birimi girişine el dezenfektanı, maske ve eldiven konularak kişisel hijyene dikkat edilmiştir. Personelin kendi aralarında ve hükümlü ve tutuklular ile ilişkilerinde 1 metrelik sosyal mesafeye azami özen gösterilmesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüşmeleri için tahsis edilen ankesörlü telefonlar, günlük olarak seyreltilmiş çamaşır suyu ile temizlenmiştir. Yapılan dezenfeksiyon işlemi günlük olarak devam edecek şekilde planlanmıştır. Kurumlara yeni hükümlü ve tutukluları getiren Emniyet ve kolluk kuvvetlerinden, korona virüs açısından kişide ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtilerin olup olmadığını belirten sağlık raporu ile son 14 gün içinde yurt dışında bulunup bulunmadığına dair yazı getirmeleri sağlanarak bu durumu olan kişilerin kuruma kabulü yapılmayarak en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Kurumlara yeni giren hükümlü ve tutuklular ile hastaneden dönüş yapan hükümlü ve tutukluların ayrı bir bölümde 14 gün tutulduktan sonra odalarına alınması sağlanmıştır. Kurumlarımızın İşyurdu Tekstil Atölyesinde maske üretimi yapılarak ilimizde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumlarına ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne dağıtılarak ihtiyaçları karşılanmaktadır. Tüm araçlarımız her görev öncesi dezenfekte edilerek kullanımı sağlanmaktadır. Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşya 24 saat bekletildikten sonra kurumlara kabulü sağlanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların hastaneye sevk edilmesi durumundaki riskleri bertaraf etmek amacıyla Aile Hekiminin tavsiyesiyle İl Sağlık Müdürlüğünden Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji alanında uzman doktorların görevlendirilmesi hususunda yazı yazılarak talepte bulunulmuştur. Bu kapsamda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı, Uluyol Adliyesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası, İcra Müdürlüğü Ek Hizmet Binalarında; Adliye Hizmet Binalarımız dezenfekte edilmiş olup, periyodik aralıklar dezenfekte işlemi devam etmektedir. Adliye Hizmet Binalarımıza sıvı el dezenfektan aparatları, adliye giriş ve çıkışlarında ve bina içerisinde bir çok noktaya yerleştirilerek aktif şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Adliye Hizmet Binalarımızın girişlerinde, Personel aracılığıyla kuruma giriş yapan personel dahil olmak üzere, kuruma giriş yapan herkesin ateş ölçer cihazlar ile kontrolü yapılmaktadır. Adalet Bakanlığının genelgesi doğrultusunda esnek çalışma saatlerine geçilmiştir. Hizmete devam eden personele maske ve eldiven dağıtımı yapılmıştır." - BURSA

Kaynak: İHA

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