BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı
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BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı
02.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:38

Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştıİZMİR'de yaşayan ablasından para çaldığını söyleyen Emrah S. (39), eniştesinden korktuğu için intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

İZMİR'de yaşayan ablasından para çaldığını söyleyen Emrah S. (39), eniştesinden korktuğu için intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Kendini sol göğsünden bıçaklayan Emrah S., gazetecilere, "2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Olay, öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan ablasından para çalıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Emrah S., eniştesinden korktuğu için kendisini göğsünden bıçakladığını öne sürdü. İntihar girişiminde bulunan Emrah S., sol göğsüne batırdığı bıçakla hafif şekilde yaralandı. Emrah S.'yi, koronavirüs önlemleri kapsamında devriye görevindeki sivil polis memurları fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emrah S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emrah S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise, "Evden kaçtım, 2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. 2 aydır Bursa'dayım. İntihara kalkıştım. İzmir'den para çalıp kaçtım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin. İzmir'e gitmek istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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