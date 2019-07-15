BURSA 6 diplomalı doktor, 7'ncisi için sınava girdi

6 diplomalı doktor, 7'ncisi için sınava girdi

Bursa'da bir sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapan Taner Ödemiş'in okuma azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu zamana kadar 6 üniversite bitiren Ödemiş, 7'ncisini okumak üzere geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Daha önce Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunu olan Taner Ödemiş sınavdan güzel bir sonuç alması durumunda Hukuk Fakültesine gitmek istiyor. İlk olarak önceden hastane yöneticisi olarak görev yaptığı sırada işletme bilgilerine ihtiyaç duyduğu için Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirerek başlayan Ödemiş, Gençlere de örnek olduğum için seviniyorum. Çünkü görev yaptığım yerde üniversite okuma oranı düşük. Buradaki gençlere örnek olmak istiyorum dedi.

Bursa Atıcılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hakimliği yapan 30 yıllık doktor Taner Ödemiş'in okuma azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. İnegöl Devlet Hastanesi'nde yönetici olarak görev yaptığı sırada işletme bilgilerine ihtiyaç duyması üzerine Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirerek başladığı koleksiyonunda 6 üniversite diploması bulunuyor. Daha önce Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunu olan Ödemiş, 7'nci diplomasını almak için DGS sınavına girdi. Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda Hukuk Fakültesi okumak isteyen Ödemiş, İnegöl Devlet Hastanesi'nde İdarecilik dönemimde bazı işletme bilgilerine ihtiyacımız oldu. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim. Daha sonra bu işletme bilgilerimin tam yeterli olmadığını görünce Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü'nde master yaptım. Yine idarecilik dönemimde bilgisayar programlarında sıkıntı yaşadığımızda Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü bitirdim. Daha sonra sağlık hukuku konusunda eksiklerimizin olduğunu fark edince Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitirdim. Çocuklarımın biri mimar oldu, diğeri de mimarlık son sınıfta. Bu nedenle emlakçılık okumak istedim, bu sene de o bitiyor. dedi.

GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

Sağlık hukuku konusunda Türkiye'de eksikliklerin olduğunu ifade eden doktor Ödemiş, Adalet bölümünü bitirdiğim için Dikey Geçiş Sınavı'na hukuk Fakültesini bitirmek için girdim. bu bölümü bitirirsem daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu nedenle sınavlara girmeye devam ediyorum. Bu hobi değil, gereksinim olduğu zaman okuyorum. Bunu işimde de, sosyal hayatımda da kullanıyorum. Ayrıca gençlere örnek olduğum için mutluyum. Çünkü bu dönemde özellikle çalıştığım bölgede üniversite okuma oranı düşük. Onlara da bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum diye konuştu.

Hukuk fakültesini okuduktan sonra okuma serüveninin biteceğini belirten Taner Ödemiş yine de açık kapı bırakıyor. İhtiyaç olursa Tarih Bölümü okuyabileceğini söyleyen Ödemiş, Diploma koleksiyonu artık sonlanacak tabi ki. Daha ilerisini düşünmüyorum. Fakat ileride belki sosyal faaliyetler için okuyabilirim. Mesela ben Makedonya Arnavut Kosova dernek başkanıyım. O bölgedeki tarihsel süreç ve gelişimlerde bazı bilgiye ihtiyaç olursa onu da okuyabilirim. şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA