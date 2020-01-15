: Bursa 6 çeşit çorbayı karıştırdı, ortaya 'ekmek arası atom çorba' çıktı

15.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:56

6 çeşit çorbayı karıştırdı, ortaya 'Ekmek Arası Atom Çorba' çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel sektördeki işinden ayrılarak çorba üzerine lokanta açmaya karar veren Hüseyin Çavdar (42), lokantanın menüsüne 6 farklı çorbayı karıştırıp ekmek arasında servis ettiği 'Ekmek Arası Atom Çorba'yı ekledi. Müşterilerine günde 14 farklı çeşit çorba sunduğunu belirten Çavdar, lokantada en çok ekmek arası atom çorbanın ilgi gördüğünü söyledi.

Bursa'da yaşayan Hüseyin Çavdar, çeşitli firmalarda 15 yıl yöneticilik yaptıktan sonra kendi işini yapmaya karar verdi. Özel sektördeki işinden ayrılan Çavdar, çorba üzerine lokanta açmaya karar verdi. Son 2 yıldır lokanta işleten Çavdar, günde 14 çeşit çorba yapmaya başladı. Yaptığı çeşitlerle sınırlı kalmak istemeyen Çavdar, yenilik arayışına girdi. Uzun süren araştırma ve çalışmalardan sonra 6 farklı çorbadan karışım yapan Çavdar, 'Ekmek Arası Atom Çorba'yı menüsüne ekledi.

Tandır, ayak paça, tuzlama, damar, beyin ve kelle paça'yı karıştırarak ortaya farklı bir lezzet çıkardığını söyleyen Hüseyin Çavdar, "Ekmek arası çorba, atom çorba dediğimiz çorbayı yapıyoruz. 6 çeşit çorbadan oluşturuyoruz. Bunların en önemlisi ayak paça. Ayak paça, 24 saat kaynayan kemiğin içerisindeki ilkten oluşuyor. Tuzlama, damar, beyin, kelle paça ve tandırı da içerisine dahil ediyoruz. Son olarak üzerine tereyağı döküp servis ediyoruz. Bunun dışındakinden çok içindeki önemlidir. İsteyene tabakta, isteyene ekmek arasına koyarak veriyoruz. Ekmek içinde verince insanlar kalan ekmeklerin ne yapıldığını soruyorlar. Hiçbir şekilde kalan ekmeklerimiz ziyan olmuyor. Köpeklere veriyoruz. Çocuk gelişimine ve kas gelişiminde olan kırık ve çıkıklara faydalı olduğu söyleniyor" dedi.

Kaynak: DHA

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