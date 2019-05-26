BURSA 50 YILLIK DAKTİLO TAMİRCİSİ YUNUS VARDAR DAKTİLO TAMİR ETMEK HASTALIĞIMA İYİ GELİYOR

Bursa'da 75 yaşındaki Yunus Vardar, yarım asır önce askerlik görevini yaparken öğrendiği daktilo tamirciliğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Küçük atölyesinde daktilo, hesap makinesi gibi aletleri tamir ettiğini söyleyen Vardar, 'Daktiloları çok seviyorum, daktilo hastasıyım, tamir etmek benim bu hastalığıma iyi geliyorö dedi. Askerlik görevini yaparken komutanının isteğiyle ilk daktilo tamirini gerçekleştiren Yunus Vardar, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Çarşısı'ndaki küçük dükkanında yarım asırdır mesleğini devam ettiriyor. Gelişen teknolojiyle birlikte kullanım alanı neredeyse kalmayan daktilolardan vazgeçmeyen Vardar, Tarihi Bit Pazarı'ndan aldığı bozuk daktiloları tamir ettikten sonra satışa sunduğunu belirten Vardar, günümüzde kullanılmayan rafları süsleyen nostaljik makineleri tamir etmekten ve daktilo sesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Bazı kişilerin merakla atölyesine girdiğini belirten Vardar, 'Daktilo, hesap makinesi ve diğer aletleri tamir ederken, beni saatlerce izliyorlar. Bundan dolayı çok mutlu oluyorumö dedi.

TÜRKİYEDE BENDEN BAŞKA USTA KALMADI

Günümüzde gelişen teknolojiye adeta meydan okuyan Yunus Vardar, meslek aşkını şöyle anlattı 'Askerliğim sırasında komutanım beni Telgraf telemprimör teknisyenliği için Ankara'da 8 ay kursa gönderdi. Sonra beni Erzurum'a gönderdiler. Orada daktiloya benzer ama daha teferruatlı olan telem (telemprimör) tamir ediyordum. Terhis olduktan sonra Bursa'ya döndüm. Askerden sonra Bursa'da dükkan açtım. 50 yıldır bu dükkanda daktilo tamiri yapıyorum. Bursa'da bu işi yapan son kişiyim. Belki de Türkiye'de bu eski daktiloları tamir edebilecek başka usta yoktur dedi.

DAKTİLONUN TUŞLARINDAN ÇIKAN SESTEN MUTLU OLUYORUM

Daktilolara talebin çok olduğunu ifade eden Yunus Vardar, Bu makineleri tamir etmek kolay değil. Normalde kimse bunların yüzüne bile bakmaz. Ama ben onları çalışır vaziyete getiriyorum. Kimi zaman bozuk makineleri topluyorum daha sonra tamir ederek satıyorum. Talep çok var, özellikle üniversite öğrencisi gençler gelerek daktilo satın alıyor. Daktiloları Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Bu meslek için birilerini yetiştiremiyoruz. Bir insanın bu meslek ile geçinmesi artık zor. Para kazanmak için yapmıyorum, çünkü fazla para kazanamıyoruz, hizmet için yapıyorum. Bilgisayar ve teknoloji herkes gibi bizi de etkiledi. Daktiloyu kullanan insanlar da yok değil, ama kullanım şu anda çok azaldı. Hatta bazı insanlar daktilonun ne olduğunu bile bilmez diye konuştu.

BOZULAN DAKTİLOLALARI BEN YAPIYORUM

Bursa'da gazetecilerin kendisini çok iyi tanıdığını belirten Vardar, 'Onların bozulan daktilolarını ben tamir ediyordum. Eski hesap makinelerini de tamir ediyorum. Gazetelerin birçok bölümünde daktilo ve benzeri yazılım cihazları kullanılıyordu. dedi.

Daktilo tamirini çok sevdiğini belirten Yunus Vardar, Daktiloları çok seviyorum, daktilo hastasıyım, tamir etmek benim bu hastalığıma iyi geliyorö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA