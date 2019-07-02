BURSA 50 liralık borcu için arkadaşını başından bıçaklayarak öldürdü

50 liralık borcu için arkadaşını başından bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da 19 yaşındaki genç 50 lira için tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Türker(19) ile arkadaşı E.İ arasında 50 TL'lik borç nedeniyle husumet bulunuyordu. Borcunu istemek için arkadaşının yanına giden E.İ. ile Mustafa Türker tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.İ. cebinde sakladığı sustalı çakıyı bir anda Mustafa Türker'in başına sapladı. Başına aldığı darbe neticesinde neye uğradığını şaşıran Türker E.İ.'yi tekmeleyerek yere düşürdü. Mustafa Türker başına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli E.İ.'nin yakalanması için titiz bir çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli E.İ'yi saklandığı yerde yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA