27.10.2019 12:04

Türkiye'nin bazı illerindeki maden ocaklarından çıkarılan 2 bin 200 blok mermerin sergilendiği "Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı" sona erdi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle 23-26 Ekim'de TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı, 46 ülkeden 20 bin 719 kişi ziyaret etti.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yaptığı yazılı açıklamada, 5 yıl önce başlayan bu fuarın uluslararası bir sektör buluşmasına dönüştüğüne dikkati çekti.

Madenciliğin Türkiye için önemli bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Madencilik, ihracatımıza önemli katkılar yapan sektörlerin başında geliyor. Ülkemiz yer altı kaynakları bakımından çok zengin. Ülkemizin neredeyse tüm bölgelerindeki ocaklarından çıkan bloklardan oluşturduğumuz toplam değeri 20 milyon doları bulan platformla zengin ürün çeşitliliği sergilerken bu taşların dünyaya pazarlanması için de ortam sağlıyoruz. Fuarda gerçekleşen ticari faaliyetler gerek ülke gerekse bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor. 205 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 8 ayrı salon ve açık alandan oluşan 60 bin metrekare alanda hazırlanan ve 4 gün boyunca sektör ilgilileri tarafından takip edilen fuarda, 46 ülkeden gelen alım heyetleri, yurt içinden ise 48 farklı şehirden gelen profesyonel ziyaretçiler ağırlandı. Oluşan iş hacmiyle sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıldı."

Sergilenen blok mermerlerin büyük bölümü satıldı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da fuar sayesinde kentin mermer ve doğal taş sektöründeki potansiyelinin dünyaya tanıtıldığını belirtti.

Bursa'nın farklı renk skalası ve kalitesiyle dünya pazarlarında önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu aktaran Burkay, "Bu yıl 48 şehirden 205 firmanın katıldığı fuarda toplam ağırlığı 60 bin tona varan 2 binin üzerinde blok mermer sergilendi. Fuar süresince sergilenen tüm blokların büyük bölümü başta Çin ve Hindistan olmak üzere 46 ülkeden gelen yabancı alıcılara satıldı." ifadelerini kullandı.



MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise küresel ekonomik daralmanın etkilerini hissettiklerini ve gelecek yıl fuara daha fazla ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA