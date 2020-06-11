BURSA 5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi
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BURSA 5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi

5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendiBURSA'da Müjdat K. (28), kendisinden 5 TL isteyen E.K.?ya olumsuz yanıt verince, göğsünden bıçaklandı.

11.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:08

5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi

BURSA'da Müjdat K. (28), kendisinden 5 TL isteyen E.K.?ya olumsuz yanıt verince, göğsünden bıçaklandı. Müjdat K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün akşam Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yapan Müjdat K.?nin yanına gelen E.K., yol parası olarak 5 TL istedi.

Müjdat K. ise olumsuz yanıt verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Müjdat K., marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.?ya vurmaya başladı. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı, Müjdat K.?nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K., olay yerinden kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Müjdat K.?nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

'KENDİMİ KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.K.'nin ilk ifadesinde, 'Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek, sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim" dediği öğrenildi.

BURSA 5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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