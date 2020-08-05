BURSA 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan şüpheli yakalandı
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BURSA 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan şüpheli yakalandı

5 evden ziynet eşyaları ve para çalan şüpheli yakalandıBursa'da 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan Ö.A. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

05.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:00

5 evden ziynet eşyaları ve para çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan Ö.A. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesindeki Bağlarbaşı ve Hamitler mahallerinde, 5 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Ö.A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Ö.A., belirlenen adresteki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.A.'nın evinde yapılan aramada çaldığı ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.

Ö.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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