BURSA 45 günlük bebek, koronavirüsü yendi
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BURSA 45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

45 günlük bebek, koronavirüsü yendiBURSA'da, 2 günü yoğun bakımda geçen 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen koronavirüs hastası 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

25.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:11

45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

BURSA'da, 2 günü yoğun bakımda geçen 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen koronavirüs hastası 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

Kentte yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen 45 günlük kız bebek, yapılan testler sonucu 'Covid-19' tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı. 2 günü yoğun bakım olmak üzere 9 günlük koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Henüz 45 günlük olan bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Emre Gök, "Bebeğimiz acil polikliniğimize 9 gün önce düşmeyen ateş şikayetiyle geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde genel durumu kötü ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle 'Covid-19' ön tanısıyla yoğun bakım ünitemize yatırdık. Burada yapılan tetkikler 'Covid-19' tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu oldu. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızın karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu? dedi.

BURSA 45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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