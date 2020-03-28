BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bursa, Anne, Güncel

BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü.

28.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:00
BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü. Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten anne Ayşen Karakaş, 'Amerikada'ki ameliyat başarılı geçti. Oğlum su ve çorba içebiliyor. Bir anne olarak çok mutluyum" dedi.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Kayra ve ailesi, Amerika'nın Boston eyaletindeki bir hastanede gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul'a döndü. Kayra ve ailesi, koronavirüs tedbirleri gereği Bursa'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

'BİR ANNE OLARAK ÇOK MUTLUYUMö

Kayra'nın 10 seneden beri bir sürü ameliyat geçirdiğini söyleyen Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, 'En son ameliyatımız başarılı geçti. Oğlum 10 sene sonra bir şeyler yiyip içmeye başladı. Bu çok güzel bir duygu. Aslında en başta hiç inanmamıştım. Çünkü 10 senedir her yapılan ameliyatta bize, 'Kayra bundan sonra iyi olacak' deniyordu. Fakat ameliyatlardan sonra hiçbir yol almamıştık. Kayra bu ameliyatından sonra su ve çorba içmeye başladı. Bunlar çok güzel duygular. Bir anne olarak çok mutluyum. Bize bu konularda yardımcı olan Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Serdar Beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Oğlum için ciddi paralar ödediler sorgusuzca. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

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