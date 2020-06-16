BURSA 30 DAKİKADA 15 KİŞİYE DAHA CEZA Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı (2)Bursa'nın İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde 30 dakika içerisinde 15 kişiye 392'şer TL'den toplamda 5 bin 880 TL ceza kesti.

Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı (2) Bursa'nın İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde 30 dakika içerisinde 15 kişiye 392'şer TL'den toplamda 5 bin 880 TL ceza kesti. İnegöl'de dün akşam saatlerinden itibaren ceza yazılan kişi sayısı 55'e yükselirken, toplam kesilen ceza tutarı ise 21 bin 560 oldu. Kaynak: DHA