Bursa 3 katlı bina yangında küle döndü
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Bursa 3 katlı bina yangında küle döndü

3 katlı bina yangında küle döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

30.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:18
Bursa 3 katlı bina yangında küle döndü

3 katlı bina yangında küle döndü

BURSA'nın ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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: Bursa 3 katlı bina yangında küle döndü
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