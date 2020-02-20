Bursa, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

20.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:28

Şampiyonanın tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alpagutun spordan öte yüzlerce yıl öncesine dayanan Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla özellikle ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında yapılacak 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor. Son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 20-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katılımıyla Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek. Bursa'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak şampiyonanın tanıtım toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli'nin katılımıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda yapıldı.

Spordan öte kültürel yansıma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel sporların, sadece bir spor dalı olmaktan öte, Türk kültürünün önemli yansımaları olduğunu söyledi. Geleneksel spor oyunlarının her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Yüzlerce yıl öncesinden gelen ata sporlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenmiş, bizim kimliğimizin bir parçası olmuştur. İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit, binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki coşkusuyla hala varlığını sürdürüyor ve toplumumuz tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Bizler kültürümüzün birer aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşınması için çalışıyoruz" dedi.

Dövüş sporuna Türkçe bakış

Dünya Alpagut Şampiyonası'nın 2018 ve 2019 yıllarında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu yılki şampiyonaya Bursa olarak ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Alpagutun, bir dövüş sporunun dünyaya Türkçe bakışı olarak yansıması olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu spor, dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk insanın, binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını kanıtlayan, aslında oyun ve sporla kendini koruma ve savunma etkinliklerinin yeniden dünyaya bir spor dalı olarak sunulmasıdır. Alpagut, Türklerin kendi oyunlarının yine kendi dünya görüşü ve günümüz dövüş teknikleriyle harmanlanarak bir spor dalı olarak ortaya çıkmış halidir. Bu düşünce yalnızca Türkler arasında kalmamıştır. Türk insanın spor ahlakı, rakibe saygı, olgun birey yetiştirme yöntemi bugün 3 kıtada 30'u aşkın ülkede ve binlerce sporcu ile yapılmaktadır. Ben şampiyonanın Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nın da bu yıl Bursa'da yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bu tür uluslararası etkinliklerin kentin tanıtımı açısından önemli bir araç olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaşam ve spor felsefesi

Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy da alpagutun bir anlamda Türklerin yaşam ve spor felsefesi olduğunu vurguladı. Günümüzde karate, judo, güreş, jiu-jitsu ve tekvando gibi adlarla sergilenen spor dallarının aslında alpaguttan alındığını ifade eden Ersoy, "Ama ne yazık ki biz şampiyonalarda salonlara girdiğimizde başka ülkelerin bayraklarına selam veriyoruz. İlk kez kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirilen etkinlikle ata sporumuz alpagut 40'ı aşkın ülkeyi sardı. Alpagut Türk sporu olarak anılacak ve bu spor bizim bayrağımızın altında, bizim ahlakımızla, bizim ananelerimizle yapılacak. Şampiyonamızın ana sponsorluğunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli de alpagut sporunun teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli, toplantının sonunda Başkan Aktaş'a günün anısına Yargan yani öğretmen kıyafeti hediye etti.

Kaynak: Bültenler