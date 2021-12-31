Bursa 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle büyümeye katkı sağlıyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracatında lokomotif illerden olan Bursa'nın büyümeye katkısının yeni yılda da süreceğini söyledi.

Burkay, AA muhabirine, Bursa'nın Türkiye'nin üretim ve dış ticaret hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlayan illerden olduğunu anlattı.

Bursa'nın 2020'de 12,9 milyar dolarlık ihracatı ile ülkenin büyümesine katkı sağladığını belirten Burkay, " Bursa, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor." dedi.

Dış satımda ülkelerle yarıştıklarını vurgulayan Burkay, şu bilgileri paylaştı:

" Bursa, 2020'de 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 117 ülkenin önüne geçti. İran, Libya, Kosta Rika, Bolivya, Paraguay, Uruguay, Gana, Malta, Senegal, Kamerun, Ürdün, Bahreyn ve Kırgızistan gibi birçok ülkenin ihracatından daha fazlasını tek başına gerçekleştiren bir kentiz. Türkiye ekonomisinin yeni yol hikayesinde en önemli rol, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza verildi. Bulunduğu coğrafyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Bursa, güçlü üretim altyapısı ve ihracat artışıyla tedarik zincirinin en önemli halkaları arasında olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"Azimle çalışmaya devam edeceğiz"

İbrahim Burkay, Ocak-Kasım 2021 dış satımı 13,5 milyar dolar olan Bursa'nın, Türkiye'nin bu süreçteki toplam ihracatının yüzde 7,2'sini karşıladığını aktardı.

Bursa'nın sanayi ve ihracat odaklı ekonomik yapısının 2021 yılındaki toparlanma dinamiklerinden fazlası ile yararlanmasını sağladığını vurgulayan Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılında küresel tedarik zincirlerindeki değişim ile Türkiye'ye yönelen ilave tedarik talebinin karşılanmasında Bursa, yüksek rol oynadı. Kent olarak, 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizle ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. BTSO olarak yeni yılda da Bursa Dış Ticaret Merkezi, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Ulusal Rekabetin Geliştirilmesi (Ur-Ge) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) ile ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni yılda da çok daha güçlü bir Bursa ve Türkiye için inşallah azimle çalışmaya devam edeceğiz."

BTSO üyelerinin Küresel Fuar Acentesi öncülüğünde dünyaya açıldığını ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almaya başladığını kaydeden Burkay, ilin ihracatını daha yukarılara taşımaya gayretinde olduklarını belirtti.

Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BTSO olarak, Küresel Fuar Acentesi ile 7 binden fazla iş insanını dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarla buluşturduk ve 200'e yakın yurt dışı programına imza attık. Bursalı firmalar, uluslararası etkinlikler konusunda büyük bir deneyim kazandı. Güçlü organizasyon becerisi, fuarcılık alanındaki deneyimi ve uzman personeliyle Küresel Fuar Acentesi, firmaların yurt dışı fuarlara etkili ve güçlü organizasyonlar ile katılımlarını sağlıyor. BTSO öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen 32 Ur-Ge ve HİSER projesi de üyelerin ihracat kabiliyetini güçlendiriyor. Farklı sektörlerde oluşturduğumuz ihracat odaklı kümelerle de yüksek ihracat performanslarına ulaştık."

Firmaların ihracat kaynaklı gelirlerini artırmak ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duydukları yeteneklerini geliştirmek amacıyla geliştirdikleri projelerle iç pazar odaklı çalışan firmaların potansiyelini harekete geçirmeyi başardıklarına dikkati çeken Burkay, çok sayıda firmanın yeni pazarlara açılarak küresel rekabetin birer parçası haline geldiğini sözlerine ekledi.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi Haberleri

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