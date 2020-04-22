BURSA 23 Nisan anısına öğrencilerinin özellikleriyle figürler hazırladı
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Orhangazi, 23 Nisan, Bursa, Güncel, Haber

BURSA 23 Nisan anısına öğrencilerinin özellikleriyle figürler hazırladı

23 Nisan anısına öğrencilerinin özellikleriyle figürler hazırladıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Banu Nurhat, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edilen 23 Nisan kutlamaları için öğrencilerine özel bir sürpriz hazırladı.

22.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:16
BURSA 23 Nisan anısına öğrencilerinin özellikleriyle figürler hazırladı

23 Nisan anısına öğrencilerinin özellikleriyle figürler hazırladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Banu Nurhat, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edilen 23 Nisan kutlamaları için öğrencilerine özel bir sürpriz hazırladı. Salgın önlemleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan sınıf öğretmeni Banu Nurhat, tüm sınıf öğrencilerinin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak, evdeki malzemelerden onların figürlerini hazırlayıp, duvara astı.

Orhangazi Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu 4/A sınıf öğretmeni Banu Nurhat, bu yıl 100'üncü yılının kutlanacağı TBMM'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine öğrencileri için özel bir sürpriz hazırladı. Sınıf öğretmeni Nurhat, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen göstererek, tüm öğrencilerinin figürlerini hazırlamaya başladı. 25 öğrencinin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak, onların ve kendisinin figürlerini evindeki malzemeleri kullanarak hazırlayan Banu Nurhat, figürleri evinin duvarına asıp, bayrak ve balonlarla süsledi.

'ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM'

Banu Nurhat, öğrencilerini çocukları gibi gördüğünü ve onları çok özlediğini belirterek, 'Yaklaşık bir aydır okula gitmiyoruz. 23 Nisan için çok güzel planlarımız vardı, Üstelik bu sene 4'üncü sınıfız ve son sınıftayız, mezun vereceğiz. Onlar benim yanımda değil ama sembolik de olsa onları yanımda hissetmek istedim. Yaklaşık 12 günlük bir çalışma sonrasında panoyu tamamladım. Tüm figürler, öğrencilerimin kişilik özelliklerine göre tasarlandı. Örneğin gözlüklü öğrenciyi ona göre, kıvırcık saçlı öğrenciyi de ona göre tasarladım' dedi.

Çocukların henüz haberinin olmadığını ve onlara da bir sürpriz olacağını belirten Banu Nurhat, '23 Nisan sabahı öğrenecekler. Aslında onlar hep benim yanımda, ben de onların kalbinde. Sürekli öğrencilerimle irtibat halindeyim. Telefon aracılığıyla sürekli görüşüyoruz. Onlar da bana videolar çekip gönderiyor, öğrencilerimi çok seviyorum. Kısa sürede kavuşmamız için onların evde kalmaları gerekiyor. Bunun da farkındalar. İlk gün onlar bana ben onlara kavuşacağız. İlk gün zaten bu bebekler onlara hatıra olarak da verilecek' diye konuştu. Nurhat son olarak tüm çocukların bayramını kutladı.

BURSA 23 Nisan anısına öğrencilerinin özellikleriyle figürler hazırladı

Kaynak: DHA

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