Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 'fethin 700. yıldönümü olan' 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmasını planladıklarını belirterek, kentin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.