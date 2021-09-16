Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi - Haberler
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Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Bursa

Bursa, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi.

Bursa, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi.

Türk dünyasının 2020 Kültür Başkenti Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda alınan kararla Bursa, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın gelecek yıl için Türk dünyası kültür başkenti olmasını önerirken, "2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Osmanlı devletine başkentlik yapmış, tarihi ve mimari dokusu ile büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle de ziyaret edenleri hayran bırakan Bursa'mızın adaylığını büyük bir memnuniyetle açıklamak istiyorum. Bursa şehrimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi için sizlerin de desteklerini bekliyor, Hive, Eskişehir ve Kastamonu gibi Bursa'mızın aynı özveri ile çalışarak Türk dünyası kültür başkentleri arasında yerini alacağına inanıyorum." dedi.

Toplantıda, katılımcılar öneriyi kabul ederek Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmesini kararlaştırdı.

Toplantıda alınan diğer kararla 2022, gelecek sene doğumunun 100. yılı kutlanacak Kırgız sanatçı Toktobolot Abdumomunov ve Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov ile 2022'de ölümünün 600. yıl dönümü olan Türk mutasavvıf Süleyman Çelebi'yi anma yılı ilan edildi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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