15 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa, '2022 Türk Dünyası Başkenti' için iddialı

BURSA - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2020 Türk Dünyası Başkenti ilan edilen Özbekistan'ın Hive şehrindeki açılış programı muhteşem dans gösterileriyle yapıldı. Özbekistan'da bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın '2022 Türk Dünyası Başkentliğine iddialı bir aday olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sene tüm dünyada etkili olan koronavirüs sebebiyle ertelenen 'Özbekistan Hive 2020 Türk Dünyası Başkenti' açılış programı, tarihi İç Kale'de yapıldı. Hive şehri düzenlenen dans ve ışık gösterileriyle açık hava gösteri alanına dönüştü. Etkinliğe katılan sanatçılar, tüm sokaklarda birer sahne oluşturarak geleneksel müzik ve dans gösterileri sergiledi. Alanı dolduran yüzlerce kişi unutulmaz anlar yaşarken, sahnelenen dans ve tiyatro gösterilerine eşlik etti. Etkinlik kapsamında TÜRKSOY'un düzenlediği Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi'nin açılışı da yapıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Özbekistan'ın geleneksel motiflerini yansıtan kreasyondan oluşan defile de düzenlendi. Programda sahne alan sanatçılar, Özbekistan'ın yöresel müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Macaristan gibi farklı coğrafyalardan örnekler de sergiledi.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Başkentliğine aday olması sebebiyle Özbekistan'da bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive'nin muhteşem bir gösteriye sahne olduğunu söyledi. Organizasyonu düzenleyen Özbekistan yetkililerine teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, "Hive çok tarihi ve kadim bir şehir. Türk dünyası için çok önemli bir şehir. 2021 yılında pandemi sebebiyle etkinlikler yapılamamıştı. 2021'in sonlarına doğru da muhteşem bir final gerçekleşti. İki gün sonra 2022 Türk Dünyası Başkenti'ne karar verilecek. Bursa olarak adayız ve iddialıyız. Daha güzel organizasyonları yapmak için kararlıyız" dedi.

Tüm Türk dünyasının bir araya gelişiyle muhteşem bir ortamın oluştuğunu anlatan Başkan Aktaş, "İnsanlar büyük bir heyecanla danslara eşlik ettiler. Özellikle Hive ekibi, ayrı ayrı bütün ülkelerin sanatçılarını folklor ekiplerini ağırlamış oldu. Güzel gece için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin artarak devam etmesini diliyorum. Güzel organizasyonu düzenleyen TÜRKSOY'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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