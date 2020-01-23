Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor
Toplam 17 organize sanayi bölgesinde ürettiği değerle sanayinin lokomotifi Bursa, artık Türkiye'nin Otomobili'nin de ev sahibi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in ilk çeyreği için hedeflerini büyüttüklerini söyledi.
23.01.2020 08:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:29
Toplam 17 organize sanayi bölgesinde ürettiği değerle sanayinin lokomotifi Bursa, artık Türkiye'nin Otomobili'nin de ev sahibi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in ilk çeyreği için hedeflerini büyüttüklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com