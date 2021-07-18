Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU
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Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri yapıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri yapıldı. Polis denetimine takılan ve 200 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şahin A. kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine tepki göstererek '2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi ilçenin birçok farklı noktasında uygulama noktası oluşturuldu. Ana güzergahlarda kontrol noktası oluşturan ekipler sürücülerin kaçış güzergahı olarak kullanabileceği bölgelerde de denetimlerinin arttırdı. Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri şüphe üzerine Şahin A. idaresindeki 77 ABF 942 plakalı otomobili durdurdu. Şahin A.'nın hareketlerinden şüphelenen ekipler sürücünün otomobilden inmesini istedi.

'YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU'

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 200 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü Şahin A. kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek tepki gösterdi. Bir süre polis ekiplerine direnen Şahin A.'nın ehliyetine 6 ay süre el konulurken alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi.

Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU
Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU
Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU
Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU
Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: 200 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ: YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU - Haberler
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