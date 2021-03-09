BURSA 20 yıllık arkadaşını, küfredince bıçakladı

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20 yıllık arkadaşını, küfredince bıçakladı

BURSA'da Muammer Y. (43), 20 yıllık arkadaşı Ali Öztaş'ı (46) kendisine küfrettiği gerekçesiyle bıçakla yaraladı. Öztaş, hastaneye kaldırılırken, Muammer Y. polis merkezine giderek teslim oldu. İki arkadaşın kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Osmangazi ilçesinde yaşandı. Muammer Y., bir süredir küs olduğu 20 yıllık arkadaşı Ali Öztaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Ali Öztaş, Muammer Y.?ye küfretti. Muammer Y. de Öztaş'ı bıçakladı. Koltuk altından bıçaklanan Öztaş, kanlar içinde yere yığılırken, Muammer Y. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Kaçan şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, telefonla ulaştıkları Muammer Y.?yi teslim olması konusunda ikna etti. Polis merkezine gelerek teslim olan Muammer Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemeyce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

İki arkadaşın kavga ettiği anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Muammer Y.?nin Öztaş'la kavga ettiği, Öztaş'ın kendisini kasayla korumaya çalıştığı ve bıçaklandığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı