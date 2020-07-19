BURSA 2 kişinin yaralandığı motosiklet ile aracın çarpıştığı kaza kamerada
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BURSA 2 kişinin yaralandığı motosiklet ile aracın çarpıştığı kaza kamerada

2 kişinin yaralandığı motosiklet ile aracın çarpıştığı kaza kameradaBURSA'nın İznik ilçesinde, seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA 2 kişinin yaralandığı motosiklet ile aracın çarpıştığı kaza kamerada
19.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:35

2 kişinin yaralandığı motosiklet ile aracın çarpıştığı kaza kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde, seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, gece saatlerine İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Erhan Şimşek (35) yönetimindeki plakasız motosiklet, tali yoldan caddeye dönüş yapan Sedat Aydın'ın kullandığı 16 LJZ 90 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şimşek yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü Şimşek ağır yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan Seda Nur Orhan (23) ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Seda Nur Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ağır yaralı motosiklet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın caddeye dönüş yaptığı sırada motosikletin çarpma anı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulması görülüyor.

Kaynak: DHA

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