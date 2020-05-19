BURSA 19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günü
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BURSA 19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günü

19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günüBursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda dünyaya gelen 3 lise öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

BURSA 19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günü
19.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:26

19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda dünyaya gelen 3 lise öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve bir grup öğretmen ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda dünyaya gelen 3 lise öğrencisini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, bugün 18 yaşına giren Beyzanur Kara ve Elif Taşçı ile 17'nci yaş günü olan Gizem Azık'ın doğum günleri pasta kesilerek kutlandı. Öğrencilere ayrıca hediyeler verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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