Bursa 19. Kitap Fuarı 11 Mart'ta kapılarını açacak

BURSA (AA) - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 19. Kitap Fuarı" 11 Mart'ta başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin destekleriyle 11-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 300'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, yazar, şair ve bilim insanları ile panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve imza günleri yapılacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 11-19 Mart'ta saat 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart'ta saat 10.00-19.00'da ziyarete açık olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 19'uncusu düzenlenecek kitap fuarının hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz bir katkıda bulunduğunu belirtti.

Fuarın ilgiyle beklendiğini ve takip edildiğini kaydeden Ersözlü, "Ziyaretçilerimizi fuara gelecek önemli yazarlarla buluşturmak için gün sayıyoruz. İmza günleri ve kültür etkinliklerle tüm ziyaretçilerimizi benzersiz bir fuar deneyimi bekliyor." ifadelerini kullandı.