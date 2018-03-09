Bursa - 180 Kiloluk Yaşlı Kadın İçin Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

180 kiloluk yaşlı kadın için sağlık ekipleri seferber oldu

BURSA'da bacaklarındaki romatizma nedeniyle hastaneye gitmek isteyen ancak 180 kilo olması ve yaşlılığı sebebiyle hareket edemeyen 78 yaşındaki Sebahat Nizam için 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Asansöre konulamayan Nizam, 112 ekiplerine yardımcı olan UMKE ekipleri ve vatandaşlar tarafından 7'nci kattan sedyeyle merdivelerden indirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Sebahat Nizam bacaklarındaki romatizmal hastalıkları tedavi ettirmek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu aldı. Randevu gününde, aşırı kilolarının ve yaşının da etkisiyle hareket edemeyen Nizam, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Nizam'ın 7'nci kattaki evine gelen ekipler obez hastalar için kullanılan özel ambulans istedi. Nizam'ın taşınması için de UMKE ekiplerinden destek isteyen Acil Sağlık ekipleri sedyeye aldıkları Nizam'ı önce asansör ile indirmeyi denedi. Ancak sedyeyi asansöre sığdıramayan ekipler çevredeki vatandaşlardan da yardım alarak yaklaşık 180 kilogram ağırlığındaki yaşlı kadını apartmanın merdivenlerini kullanarak aşağı indirdi. Kapının önünde bekleyen özel ambulansın elektrik destekli sedyesine aktarılan Nizam ambulans tarafından hastaneye götürüldü.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşlı kadının sedye ile dairesinden çıkarılışı

-Asansöre bindirilmeye çalışılması

-Merdivenden indirilmesi

-Ambulansa bindirilmesi ve ambulansın gidişi

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Haber-Kamera Enver Fatih TIKIR BURSA,(DHA)

(Tür: Yurt)