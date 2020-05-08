BURSA 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

08.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:10

15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralıBursa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca, 4 kişi yaralandı.

15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

Bursa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca, 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

BURSA 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Haber
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Türkan Şoray
Spor Ali Koç Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Sabah Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: BURSA 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 18:19:09. #1.14#
title