Bursa 100 Bin TL Çalan 3 Hırsızdan 2'si, İnternet Kafede Oyun Oynarken Yakalandı

Bursa'da 3 aracın camını kırarak toplamda 100 bin TL çalan 3 hırsızdan B.K. ile Y.K. 150 güvenlik kamerasının incelenmesi ardından internet kafede oyun oynarken yakalandı. Arkadaşlarının ifadesi üzerine K.P. de saklandığı evde yatağın altına saklanmış vaziyette yakalandı.

Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 3 farklı araçtan toplamda 100 bin TL çalındığı ihbarını aldı. Olay ile ilgili çalışma başlatan ekipler çevrede bulunan 150 güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin, B.K. (22), Y.K. ve K.P.'nin (24) olduğunu tespit etti. Şüphelileri yakın takibe alan ekipler 17 yaşındaki Y.K. ve B.K.'yı Yıldırım İlçesinde bir internet Kafede oyun oynarken yaptıkları operasyon sonucunda gözaltına aldı. Çaldıkları 100 bin TL 'nin 50 bin TL'si ile araba alan 3 hırsızın aldıkları araba ile de kaza yaptıkları öğrenildi. K.P.'nin saklandığı evi de tespit eden ekipler eve yaptığı operasyon sonucunda K.P. isimli şüpheliyi evde saklandığı yatağın altında bularak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki Y.K. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken ifadeleri alınan B.K. ile K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA