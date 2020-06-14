BURSA-0 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı
0 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2)ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı.
14.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:54
0 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
Derya EVREN-Semih ŞAHİNBURSA, (DHA)
Kaynak: DHA