Burs sonuçları açıklandı mı? Burslar ne zaman açıklanacak?

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs imkanından yararlanmak isteyenlerin katılım gösterdiği Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğretim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi. İşte VGM burs sonuçları hakkında... Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

2021 VGM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (KYK) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.

Bu bilgilere göre yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. KYK sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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