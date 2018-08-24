Burrow: Türkiye'nin IMF'ye Dönmemesi Gerekir
ITUC Genel Sekreteri Burrow, "IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerekir. IMF'nin sicili ve hala savunduğu kemer sıkma politikaları ülkelerin verimlilik potansiyelini engellemektedir.
ITUC Genel Sekreteri Burrow, "IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerekir. IMF'nin sicili ve hala savunduğu kemer sıkma politikaları ülkelerin verimlilik potansiyelini engellemektedir." dedi.
Kaynak: Dunya.com