Burrow: Türkiye'nin IMF'ye Dönmemesi Gerekir

ITUC Genel Sekreteri Burrow, "IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerekir. IMF'nin sicili ve hala savunduğu kemer sıkma politikaları ülkelerin verimlilik potansiyelini engellemektedir.

Burrow: Türkiye'nin IMF'ye Dönmemesi Gerekir

ITUC Genel Sekreteri Burrow, "IMF'nin Türkiye'deki yıkıcı geçmişini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF'ye dönmemesi gerekir. IMF'nin sicili ve hala savunduğu kemer sıkma politikaları ülkelerin verimlilik potansiyelini engellemektedir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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